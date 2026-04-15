الاتحاد الأوروبي يهدد ميتا بتطبيق إجراءات مؤقتة بشأن الذكاء الاصطناعي على واتساب

هددت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، بفرض إجراءات مؤقتة على شركة ميتا، المالكة لتطبيق واتساب، في نزاع يتعلق بانتهاكات مزعومة لقانون المنافسة في الاتحاد الأوروبي.

وتحقق المفوضية مع "ميتا"، بعد أن أعلنت العام الماضي أنها ستقيد وصول مزودي الذكاء الاصطناعي المنافسين إلى خدمة الدردشة (واتساب).

وذكرت المفوضية، أن "ميتا" قالت لاحقا إنها ستعيد إتاحة الوصول، ولكن بشرط دفع مزودي الذكاء الاصطناعي المنافسين رسوم.

وقالت نائبة رئيس المفوضية الأوروبية، تيريزا ريبيرا: "استبدال الحظر القانوني بتحديد سعر يؤدي إلى النتيجة نفسها لا يغير من تقييمنا الأولي بأن سلوك ميتا يبدو إساءة استغلال لوضعها المسيطر، وقد يضر بالمنافسة بشكل خطير في سوق مساعدي الذكاء الاصطناعي".

وتهدف الإجراءات المؤقتة، إذا تم تطبيقها، إلى "إعادة إتاحة الوصول الكامل لمساعدي الذكاء الاصطناعي المنافسين إلى واتساب حتى ننتهي من تحليل القضية بشكل كامل"، بحسب مسؤولة المنافسة في الاتحاد الأوروبي.

وأضافت: "إن إقصاء المنافسين في أسواق سريعة التطور مثل الذكاء الاصطناعي هو بالضبط النوع من السلوك الذي تم وضع الإجراءات المؤقتة للتعامل معه".

وبإمكان ميتا، الآن الرد على تقييم المفوضية واقتراح تنازلات لتجنب فرض هذه الإجراءات.