جيش الاحتلال الإسرائيلي: إصابة قائد كتيبة بجروح خطيرة في لبنان بنيران صديقة

أظهر تحقيق أولي أجراه جيش الاحتلال الإسرائيلي حول الحادثة التي وقعت، أمس الثلاثاء، في جنوب لبنان، وأُصيب خلالها بجروح خطيرة المقدم أور يول، قائد الكتيبة 52 في اللواء 401 المدرع، أنه أصيب بشظايا ناتجة عن إطلاق نار من قبل قوات الجيش الإسرائيلي.

وبحسب التحقيق الأولي الذي أُجري، اليوم الأربعاء، تبين أن الإصابة لم تكن نتيجة انفجار عبوة ناسفة كما كان يُعتقد في البداية، بل نتيجة نيران صديقة، فيما أكد الجيش أن جميع ملابسات الحادثة، بما في ذلك إطلاق النار، لا تزال قيد الفحص.

ووفقا للقناة ١٣ الإسرائيلية، أشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه سيتم تعيين المقدم دانيال إيلا بشكل مؤقت ليتولى مهام قيادة الكتيبة، وهو الذي شغل المنصب سابقا.

وفي وقت سابق أمس، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إصابة عشرة جنود من الكتيبة 101 التابعة للمظليين خلال اشتباك في بلدة بنت جبيل جنوب لبنان، بينهم ثلاثة في حالة خطيرة، وجندي في حالة متوسطة، والبقية في حالات طفيفة.

وارتفع عدد القتلى من الجنود الإسرائيليين في جنوب لبنان إلى 13 منذ استئناف العمليات العسكرية في الشمال قبل نحو شهر، مع بدء الحرب الأمريكية - الإسرائيلية على إيران.

ومنذ بداية الحرب، تم الإعلان عن مقتل 938 جنديا في صفوف الجيش الإسرائيلي، بينهم 473 سقطوا في المعارك في قطاع غزة، و63 في المعارك بجنوب لبنان.