شهد رئيس الوزراء الأردني جعفر حسَّان، ونائب رئيس دولة الإمارات نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس ديوان الرِّئاسة الشَّيخ منصور بن زايد آل نهيَّان، توقيع الاتفاقيَّات لبدء الإجراءات الفعليَّة لتنفيذ مشروع سكَّة حديد ميناء العقبة، وتأسيس شركة أردنيَّة – إماراتيَّة مشتركة تقوم بمهام تشييد وتشغيل مشروع سكَّة حديد ميناء العقبة.

وبحسب ما نشرته قناة «المملكة» الأردنية، يأتي المشروع في إطار شراكة بالمناصفة بين الأردن ودولة الإمارات العربية المتحدة؛ إذ يمثل الجانب الأردني كل من شركتي مناجم الفوسفات والبوتاس، وشركة إدارة الاستثمارات الحكومية، وصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، فيما تمثل الجانب الإماراتي شركة «عماد القابضة» والمنصة السيادية الاستثمارية التابعة لحكومة أبوظبي.

ويُعد المشروع الأضخم من نوعه في المملكة في مجال النقل السككي، إذ يشمل حزمة من المشاريع الفرعية الكبرى في البنية التحتية، تتضمن إنشاء مسارات للسكك الحديدية، إضافة إلى أنفاق وجسور، باستثمار أردني–إماراتي مشترك تبلغ قيمته 2.3 مليار دولار.

وتمتد شبكة السكك الحديدية بطول 360 كيلومترًا، لربط مناطق إنتاج الفوسفات والبوتاس بالميناء الصناعي في العقبة، عبر مسارين رئيسيين يخدمان مواقع الإنتاج في منطقتي الشيدية وغور الصافي.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع في تعزيز التنافسية الاقتصادية لميناء العقبة ليكون بوابة استراتيجية على المستوى الإقليمي، إلى جانب دعم التكامل الاقتصادي العربي وترسيخ موقع الأردن كمركز إقليمي للنقل والخدمات اللوجستية.

كما يشكل المشروع رافعة رئيسة لقطاع التعدين، من خلال رفع كفاءته التشغيلية وتعزيز القيمة الاقتصادية والتنافسية للصناعات المرتبطة به، إضافة إلى توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في قطاعات النقل والتعدين والخدمات اللوجستية، لا سيما في محافظات الجنوب ومناطق الأغوار.

ويمثل المشروع خطوة أولى في مسار إنشاء شبكة السكك الحديدية الوطنية في الأردن، التي تهدف إلى ربط العقبة ومختلف مناطق المملكة بالدول العربية المجاورة، وربط ميناء العقبة بموانئ سوريا والبحر المتوسط.

وفي سياق متصل، يجري العمل حاليًا على دراسة إنشاء وصلة تمتد من مسار الشيدية إلى الميناء البري في منطقة معان التنموية، ضمن رؤية تكاملية مع مشروع إنشاء ميناء معان–العقبة البري، ليكون نواة لمنطقة لوجستية وجمركية وصناعية جديدة.