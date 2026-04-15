قاضي قضاة فلسطين يستنكر اعتقال قوات الاحتلال وزير الأوقاف الفلسطيني السابق

استنكر مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، قاضي قضاة فلسطين محمود الهباش، اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي وزير الأوقاف والشؤون الدينية السابق، رئيس محكمة الاستئناف الشرعية السابق حاتم البكري.

وأكد الهباش، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن هذا الاعتقال التعسفي يشكل انتهاكًا صارخًا للقوانين والمواثيق الدولية.

وشدد على أن هذه الممارسات العدوانية لن تثني أبناء الشعب الفلسطيني ومؤسساته عن القيام بواجبهم الديني والوطني، بل تزيدهم تمسكًا بحقوقهم وثوابتهم، وإصرارًا على مواصلة رسالتهم في الدفاع عن المقدسات وخدمة المجتمع.