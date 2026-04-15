الأربعاء 15 أبريل 2026 4:15 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

ما تقييمك لأداء منتخب مصر بعد وديتي السعودية وإسبانيا؟


النتـائـج تصويت

قاضي قضاة فلسطين يستنكر اعتقال قوات الاحتلال وزير الأوقاف الفلسطيني السابق

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 15 أبريل 2026 - 3:18 ص | آخر تحديث: الأربعاء 15 أبريل 2026 - 3:18 ص

  استنكر مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، قاضي قضاة فلسطين محمود الهباش، اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي وزير الأوقاف والشؤون الدينية السابق، رئيس محكمة الاستئناف الشرعية السابق حاتم البكري.

وأكد الهباش، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن هذا الاعتقال التعسفي يشكل انتهاكًا صارخًا للقوانين والمواثيق الدولية.

وشدد على أن هذه الممارسات العدوانية لن تثني أبناء الشعب الفلسطيني ومؤسساته عن القيام بواجبهم الديني والوطني، بل تزيدهم تمسكًا بحقوقهم وثوابتهم، وإصرارًا على مواصلة رسالتهم في الدفاع عن المقدسات وخدمة المجتمع.


شارك بتعليقك