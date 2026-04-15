أوكرانيا تستهدف مصنع كيماويات داخل روسيا بمسيرات

أفادت تقارير بأن الجيش الأوكراني شن هجوما على مصنع كيماويات في مدينة ستيرليتاماك الروسية بمسيرات انقضاضية، لتضرب هدفا يبعد 1300 كيلومتر.

وذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية، اليوم الأربعاء، أن رئيس جمهورية باشكورتوستان راضي خابيروف أكد وقوع الهجوم.

وذكر خابيروف أن حطام المسيرات التي جرى استهدافها سقط في موقع صناعي. وأضاف أن العمل جار على إخماد الحريق الناجم عن سقوط المسيرات. ونادرا ما تشير البيانات الروسية الرسمية إلى الضربات المباشرة.

وأشارت مقاطع مصورة تم نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن الهجوم استهدف مجمع بتروكيماويات في ستيرليتاماك، الذي يوفر وقود الطائرات ومنتجات أخرى. ولم ترد تفاصيل عن الضرر.

وتقع باشكورتوستان شرق موسكو في الجزء الجنوبي من جبال أورال. وتبعد المنطقة نحو 1300 كيلومتر عن أوكرانيا.