أشاد أوجاستو إيناسيو المدير الفني السابق للزمالك، بامكانيات محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، كما أكد على أهمية تبرعات كريستيانو رونالدو أسطورة البرتغال خلال فترة ظروف كورونا الحالية، وتحدث أيضا عن عودة الدوري البرتغالي.

وقال إيناسيو في تصريحات عبر أون تايم سبورتس:"صلاح فخر لمصر، وصل لمستوى غير عادي وإنسان فوق العادة وهو مثل كل اللاعبين في مصر عنده عقلية مختلفة تماما، وسعيد جدا بأنه أصبح ضمن أفضل اللاعبين في العالم وسعيد أيضا بتالقه مع ليفربول».

وأكد على أهمية تبرعات رونالدو في بلاده حيث قال:«مبادرات كريستيانو رونالدو الخيرية كان لها تأثير كبير في البرتغال».

وحول الدوري البرتغالي علق قائلا:«الأندية البرتغالية تحتاج لفترة إعداد لا تقل عن 3 أو 4 أسابيع، نظرا لتوقف الدوري شهرين، والبطولة ستعود لأن اللقب لم يحسم بعد بين سبورتينج لشبونة وبنفيكا.