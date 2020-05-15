مصدر يمني: أكثر من 600 حالة وفاة في عدن خلال 9 أيام بسبب أوبئة «غامضة»

أكد مصدر يمني مسؤول، اليوم الجمعة، وفاة أكثر من 600 شخص، في العاصمة المؤقتة عدن، جنوبي البلاد، خلال 9 أيام، جراء الإصابة بأوبئة وصفها بـ "الغامضة".

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن إسمه، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "توفي أكثر من 572 شخصا في عدن، منذ السابع من آيار/مايو الماضي حتى يوم الثلاثاء الماضي، وهناك عشرات الوفيات التي سجلت خلال اليومين الماضيين تضاف إلى هذه الحصيلة".

وأضاف المصدر: "أن معظم الوفيات شخصت بالإصابة بحميات وضيق التنفس" ، مشيرا إلى أن معظم الوفيات هم كبار في السن.

من جانبه قال مصدر محلي لـ(د.ب.أ)،" إن الوضع في عدن سيء للغاية جراء انتشار الأوبئة وغياب الخدمات الصحية والإجراءات الوقائية، فضلا عن عدم تقيد الكثير من المواطنين بحظر التجوال الذي فرض على المدينة".

وأضاف :"حالة قلق كبيرة يعيشها سكان عدن نتيجة لكثرة عدد الوفيات الذين نفقدهم بشكل يومي وسط غياب المعلومات الحقيقية والتكتم على أسباب الوفاة من وزارة الصحة".

وتابع :"لا نعلم هذا كورونا أم ماذا.. ؟"، مشيرا إلى أن عدد من الاشخاص توفوا جراء اصابتهم بأمراض مزمنة ونتيجة لاغلاق المستشفيات في وجههم وغياب فرق الاستجابة.. شيعوا الى مثواهم الاخير دون معرفة الحقيقة!".

وأكد المصدر، حفر مقابر جماعية بآلات الحفر "تقدر بنحو 150 مقبرة، في بعض المديريات خلال اليومين الماضيين، واصفا ذلك بـ" الحالة المروعة".

وكانت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا قد أعلنت الإثنين الماضي، مدينة عدن "مدينة موبؤة" جراء تفشي أنواع مختلفة من الفيروسات والأوبئة القاتلة بما فيها فيروس كورونا.

وسجلت اليمن حتى اليوم 87 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، بينها 13 حالة وفاة.