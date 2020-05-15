مسؤول يمني يحذر من كارثة صحية بسبب كورونا في مناطق الحوثيين

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حذر معمر الإرياني وزير الإعلام في حكومة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، مساء الخميس، من كارثة صحية في مناطق سيطرة الحوثيين بسبب فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19)في ظل سوء التغذية وضعف الرعاية الصحية وانعدام الخدمات الطبية.

وقال في تصريح نقلته الوكالة اليمنية الرسمية (سبأ) إن المدنيين في العاصمة صنعاء ومناطق سيطرة المليشيا الحوثية يتساقطون في الشوارع بعد تفشي فيروس ‎كورونا.

وأضاف أن "المليشيا الحوثية تواصل إخفاء الحقائق عن الرأي العام والتستر عن الأرقام الحقيقة للوفيات والإصابات بالوباء والاستهتار في تنفيذ الإجراءات الوقائية وتقديم الرعاية الصحية للمصابين".

‏وحمل الوزير اليمني الحوثيين كامل المسؤولية عن تردي الخدمات الصحية في مناطق سيطرتهم بسبب الحرب التي فجرها الانقلاب، وإعاقتهم جهود الحكومة ومنظمة الصحة العالمية لمواجهة الوباء ومحاولة استغلاله لابتزاز المنظمات الدولية دون اكتراث بمعاناة ومصير ملايين المواطنين.

ودعا المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية للتدخل العاجل وتكثيف الضغوط على المليشيا الحوثية لانتهاج مبدأ الشفافية في التعامل مع جائحة كورونا ونشر البيانات والأرقام الصحيحة بشكل دوري للرأي العام لأخذ احتياطاتهم، وتقديم الدعم والرعاية الصحية للمصابين.