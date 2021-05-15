الأهلي يتقدم على صن داونز بهدف فى الشوط الأول

تقدم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بهدف نظيف على فريق صن داونز، في المباراة التي تقام مساء اليوم على ملعب «الأهلي WE السلام» في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا.

سجل الهدف طاهر محمد طاهر في الدقيقة 23 بتسديدة سكنت الزاوية اليسرى للحارس ينيس أونيانجو.

وتغاضى الحكم السنغالي ماجويت نداي عن ركلتي جزاء للأهلي لمصلحة محمد شريف، ولو كانت هناك تقنية الفار لتم احتساب المخالفتين.



الشوط الأول:

انطلق الأهلي من البداية مهاجمًا ومتوغلًا في وسط ملعب فريق صن داونز، وفي الدقيقة الأولى وصلت الكرة إلى محمد شريف وراوغ ريكاردو ناسيمينتو، ليتعرض للإعاقة داخل منطقة الجزاء، دون أن يحتسب الحكم السنغالي ماجويت نداي المخالفة، ولو كان هناك تقنية الفار لتم التدخل واحتساب ركلة الجزاء.

في المقابل اعتمد صن داونز على الضغط القوي بطول الملعب لإفساد هجمات الأهلي مع المراوغة الهجومية للثلاثي جاستون سيرينو، وجيفت موتوبا، وبيتر شاوليلي، التي كادت تسفر عن هدف من رأسية موتوبا التي ارتطمت بالقائم الأيمن للحارس محمد الشناوي.



في الدقيقة 19 ينال رامي ربيعة البطاقة الصفراء للخشونة، ويواصل الأهلي بعدها محاولاته الهجومية معتمدًا على تحركات طاهر محمد طاهر ومحمد أفشة خلف محمد شريف، مع انطلاقات محمد هاني في الناحية اليمنى وأيمن أشرف في الناحية اليسرى.



الهدف الأول:

محاولات الأهلي الهجومية أثمرت عن الهدف الأول في الدقيقة 23 عندما مرر أليو ديانج الكرة بسرعة إلى طاهر محمد طاهر في الناحية اليمنى، فراوغ المدافع وسدد بقوة لتسكن الكرة الزاوية اليسرى للحارس الجنوب إفريقي ينيس أونيانجو.

هدف طاهر فتح شهية الأهلي بغزوات هجومية متعددة كادت تسفر عن تسجيل الهدف الثاني، ليضطر صن داونز لإيقاف خطورة الأهلي بخشونة مفرطة على مرأى ومسمع من الحكم، الذي تغاضى للمرة الثانية عن ركلة جزاء صحيحة للأهلي في الدقيقة 35، عندما تدخل الحارس ينيس أونيانجو بركبته في ظهر محمد شريف، والعجيب أن الحكم احتسب المخالفة على الأهلي.

الخشونة المفرطة للاعبي صن داونز أدت إلى إصابة أيمن أشرف بقطع في الحاجب، ويخرج لتلقي العلاج، وبعدها تمر الدقائق الأخيرة دون خطورة حتى أطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي 1/0.