واصلت المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة شن هجماتها الصاروخية على المدن الإسرائيلية اليوم السبت، ردا على التصعيد الإسرائيلي بقصف مناطق متفرقة من غزة فجرا.

وقال الجيش الإسرائيلي إن صافرات الإنذار دوت في مدينة بئر السبع، وكذلك في المناطق الحدودية بالقرب من غزة.

بينما هاجم جيش الاحتلال الإسرائيلي المزيد من الأراضي الفلسطينية، وأوضح في بيان أن سلاح الجو قصف عدة قاذفات للصواريخ ووحدتين قتاليتين تابعتين لحركة حماس.

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، اليوم السبت بإصابة منزل في مخيم الشاطئ، غربي غزة، مما أسفر عن مقتل سبعة أفراد، على الأقل، من عائلة فلسطينية ، بينهم أطفال.

وذكرت "وفا" أن مدنيين قتلوا أيضا في بيت لاهيا بشمال غزة، ومواقع أخرى.

وقالت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إنهم يحققون في التقارير.

وبحسب الوكالة الفلسطينية، قُتل 136 فلسطينيا في قطاع غزة منذ تصاعد القتال يوم الاثنين الماضي.

وفي بئر السبع ، قالت الشرطة إن منزلًا أصيب بشظايا صاروخ، ولكن لم يصب أحد.

كما تعرضت البلدات الساحلية الإسرائيلية عسقلان وأشدود لمزيد من الهجمات الصاروخية.

وقال الجيش الإسرائيلي إن ثمانية أشخاص قتلوا في إسرائيل نتيجة إطلاق صواريخ من غزة خلال الأيام الأخيرة.

ويواصل النشطاء الفلسطينيون إطلاق الصواريخ على إسرائيل منذ يوم الاثنين، حيث تم إطلاق أكثر من 2000 ، بحسب الجيش الإسرائيلي ، الذي رد بضربات جوية وقصف مدفعي.