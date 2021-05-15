البيت الأبيض: بايدن أعرب عن رغبته في أن تكون القدس مكانا للتعايش السلمي بين جميع الأديان

قال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أكد لرئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، خلال اتصال هاتفي التزام واشنطن بتعزيز الشراكة الأمريكية الفلسطينية.

وأضاف حسبما نشرته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل لها مساء السبت، أن بايدن أكد لعباس التزام واشنطن بحل الدولتين باعتباره أفضل طريق للتوصل إلى حل عادل ودائم للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وذكر أن أن بايدن أكد لنيتنياهو دعم واشنطن لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها من الهجمات الصاروخية من قطاع غزة، مضيفًا أن بايدن شدد على ضرورة توقف حماس عن إطلاق الصواريخ على إسرائيل.

وأشار إلى إعراب بايدن وعباس عن رغبتهما في أن تكون القدس مكانًا للتعايش السلمي بين جميع الأديان.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 145 شهيدا، بينهم 41 طفلا، و23 سيدة، و1100 مصاب، من بينهم 313 طفلًا، و206 سيدة، إضافة إلى 38 إصابة شديدة الخطورة.