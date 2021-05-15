مدير مديرية: الانتهاء من تجهيز كشوف بأسماء الطلاب وإعداد أرقام الجلوس وتوزيعها بعد العيد

تستعد المديريات التعليمية بجميع المحافظات لعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية والتي تبدأ أول يونيو، والتي تعتبر النتيجة الفعلية للطلاب للانتقال للصف الدراسي الأعلى؛ نظرا لأن امتحان الفصل الدراسي الأول كان مجمعا ودون درجات، وأعلنت العديد من المديريات جداول الامتحانات الخاصة بها.

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، في تصريحات صحفية، إن المديريات التعليمية تتولي إعداد الجداول الخاصة بامتحانات طلاب الصف الثالث الإعدادي بداية من شهر يونيو ويتولى المحافظ اعتماد النتائج، مضيفا أنه سيعلن تفاصيل أكثر عن الامتحانات عقب إجازة العيد، موضحا أن المدارس مفتوحة عقب انتهاء الأجازة لجميع طلاب الشهادة الإعدادية لاستكمال المناهج حتى بدء الامتحانات.

وأشار مدير إحدى المديريات التعليمية، في تصريحات لـ"الشروق"، إلى الانتهاء من تجهيز كشوف بأسماء الطلاب وإعداد أرقام الجلوس الخاصة بهم وسيتم توزيعها عقب العيد، وسيتم تقليل عدد الطلاب داخل اللجان بحيث لا يزيد عن 14 طالبا كما حدث في امتحانات الفصل الدراسي الأول، ذاكرا أنه سيتم عقد اجتماع مع مديري الإدارات التعليمية لتأكيد ضرورة ارتداء الجميع للكمامات سواء الطلاب أو المراقبين أو الإداريين داخل المدارس، مع قياس درجة حرارة للجميع قبل الدخول، مع تعقيم اللجان قبل وبعد كل امتحان.

وأوضح المصدر، أن أسئلة الامتحان تكون موحدة على مستوى المديرية يتولي وضعها موجهو العموم، مع الالتزام بالمنهج المقرر والمواصفات التي يضعها المركز القومي للامتحانات، مع وجود بعد الإرشادات العامة مثل عدم التطرق لأي أسئلة سياسية أو ذات طابع خلافي والالتزام بالنسب المقرر لكل نوع من الأسئلة من التذكر والفهم والاستيعاب.

ويواصل أولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية مطلبهم من وزير التربية والتعليم بالتخفيف من المنهج الدراسي وحذف الوحدة الأخيرة من جميع المواد للتخفيف على الطلاب، ودشن أولياء الأمور هاشتاج عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي "تخفيف منهج الصف الثالث الإعدادي"، "ثالثه إعدادي مظلومة"، مؤكدين أن المنهج كبير وهناك أجزاء كبيرة متبقية ولن يقوموا بالنزول للمدارس في ظل انتشار الفيروس.

من جهته، رفض الوزير هذا المطلب، مؤكدا في تصريحات سابقة، أنه لا حذف من مناهج الشهادة الإعدادية والثانوية العامة، وأنه يمكن الاعتماد على القنوات التعليمية والمنصات الإلكترونية المتعددة للمذاكرة، وهناك مزيد من الوقت للمذاكرة حتى شهر يونيو وهو موعد عقد امتحانات الشهادة الإعدادية.