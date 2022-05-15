 التضخم في السعودية يرتفع بـ 2.3% في أبريل على أساس سنوي - بوابة الشروق
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التضخم في السعودية يرتفع بـ 2.3% في أبريل على أساس سنوي

(د ب أ)
نشر في: الأحد 15 مايو 2022 - 10:37 ص | آخر تحديث: الأحد 15 مايو 2022 - 10:37 ص

أظهرت بيانات نشرتها الهيئة العامة للإحصاء السعودية اليوم الأحد ارتفاع معدل التضخم في أسعار المستهلكين بالمملكة بـ 2.3% في أبريل الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق.

وعزت الهيئة الارتفاع إلى ارتفاع أسعار النقل بـ 4.6% وأسعار الأغذية والمشروبات بـ 4.3%.

وكان التضخم السنوي في مارس عند 2%.

وعلى أساس شهري، سجل مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أبريل ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.4% مقارنة مارس الماضي.

وتأثر مؤشر التضخم الشهري بارتفاع قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 1.7% والذي بدوره تأثر بارتفاع الأغذية بنسبة 1.8% .


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