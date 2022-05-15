أظهرت بيانات نشرتها الهيئة العامة للإحصاء السعودية اليوم الأحد ارتفاع معدل التضخم في أسعار المستهلكين بالمملكة بـ 2.3% في أبريل الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق.
وعزت الهيئة الارتفاع إلى ارتفاع أسعار النقل بـ 4.6% وأسعار الأغذية والمشروبات بـ 4.3%.
وكان التضخم السنوي في مارس عند 2%.
وعلى أساس شهري، سجل مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أبريل ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.4% مقارنة مارس الماضي.
وتأثر مؤشر التضخم الشهري بارتفاع قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 1.7% والذي بدوره تأثر بارتفاع الأغذية بنسبة 1.8% .