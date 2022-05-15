وزيرا الخارجية والدفاع الأمريكيان يهنئان محمد بن زايد

هنأ وزيرا الخارجية والدفاع الأمريكيان، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة انتخابه رئيسا لدول الإمارات.

وكتب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين مهنئا على حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" اليوم السبت: "أحر التهاني لسمو الشيخ محمد بن زايد ىل نهيان بانتخابه ليصبح رئيسًا لدولة الإمارات العربية المتحدة".

وتابع بلينكين في تغريدة التهنئة: "سيواصل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إرث الشيخ خليفة بن زايد. وأتطلع إلى استمرار التعاون الوثيق بين شعبينا"

كما عزى وزير الخارجية الأمريكي في وفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان قائلا "أتقدم بأحر التعازي إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في وفاة الشيخ خليفة بن زايد".

بدوره، هنأ وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بانتخابه رئيسا لدولة الإمارات، ومعزيا في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وأعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، الجمعة، الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام على المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مدة 40 يوماً.

كما أعلنت تعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتباراً من اليوم حدادا على وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان. وانتخب المجلس الأعلى للاتحاد، السبت، بالإجماع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة.