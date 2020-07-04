جامعة الأقصر تشارك في مؤتمر صعيد مصر بأسوان

شاركت الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، في فاعليات المؤتمر السنوي الذي يقام تحت عنوان «صعيد مصر في قلب الحدث»، في نسخته السادسة بجامعة أسوان، وذلك بحضور نخبة من أساتذة الجامعات بجنوب الصعيد وطلابها.

وأكد الدكتور محمد محجوب، في كلمته بالمؤتمر، أن مشاركة جامعة الأقصر ممثلة في فريق من كلية الحاسبات والمعلومات، ضمن المسابقات المقامة بالمؤتمر والمنعقد في الفترة من 12 - 14 مايو في رحاب جامعة أسوان، يعد فرصة طيبة لعرض إبداع وإنتاج طلاب جامعة الأقصر بمعرض المؤتمر، مشيدا بجامعة أسوان وما وصلت إليه من تصنيفات عالمية علمية.

وتفقد محجوب، برفقة الدكتور أيمن عثمان، رئيس جامعة أسوان، أعمال الطلاب المشاركين بأعمالهم والابتكارية وذلك لتقييمها من لجان التحكيم بالمؤتمر.

ويشارك بالمؤتمر أكثر من 300 متسابق من 11 جامعة من 8 محافظات، ويقام تحت رعاية جامعة أسوان والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات NTRA، ويعد بوابة لخروج مشروعات طلاب الصعيد الابتكارية إلى النور من خلال معرض للمشروعات المشاركة في عدة مسابقات، والتي تضم فئة كبيرة من الشباب على مستوى صعيد مصر- من محافظة بنى سويف إلى أسوان، مثل: مشروعات المدارس- مشروعات المدارس الفنية- مشروعات ما قبل التخرج- مشروعات التخرج، بالإضافة إلى مسابقتين فرعيتين وهما: مسابقة جسر الإسباجيتي - مسابقة أسوان للروبوتات ARC.

كما يتضمن محاضرات تقنية وغير تقنية لتوعية شباب الصعيد بمتطلبات سوق العمل من فرص ومهارات للشباب، بمشاركة أكثر من 150 باحثا ومبتكرا من مختلف الجامعات ويستضيف المؤتمر حدثين منظمين من حاضنة النيل للابتكار.