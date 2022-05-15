الكشف على 1461 شخصا في قافلة طبية لجامعة طنطا بالسنطة

نظمت جامعة طنطا، اليوم، قافلة طبية كبرى في قرية القرشية بمركز السنطة بمحافظة الغربية؛ لتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان للأسر المستحقة بالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء.

وقال الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، إنه في إطار احتفالات الجامعة بيوبيلها الذهبي تم وضع خطة متكاملة لدعم القطاع الصحي داخل محافظة الغربية وخارجها بقوافل الجامعة الطبية لدعم المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وزيادة عدد القوافل الطبية طوال العام بالتزامن مع الاحتفالات باليوبيل الذهبي للجامعة لخدمة القرى الأكثر احتياجاً.

ومن جانبه، أوضح الدكتور حمدي شعبان، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة الطبية شهدت توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان لـ1461 مواطناً بالمجان من أهالي القرية.

وأشار الدكتور محمد الشبيني، وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى تحويل 76 حالة لاستكمال العلاج في مستشفيات الجامعة في تخصصات العظام والأنف والأذن والجراحة العامة والصدر والباطنة والأطفال والرمد والمخ والأعصاب، وتحويل الحالات الحرجة لاستكمال العلاج بمستشفيات الجامعة.