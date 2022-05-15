تعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، غدًا الاثنين، في الساعة التاسعة مساءً، صالونًا سياسيًا بعنوان "كيف يواجه العالم قرار رفع الفائدة الفيدرالي، وكيف تتجاوز مصر آثاره وتبعاته؟".

يتناول الصالون مناقشة أسباب قرار رفع فائدة الفيدرالي الأمريكي، والآثار المحلية والدولية لقرار رفع الفائدة، والتوقعات والحلول المبنية على قرار رفع فائدة الفيدرالي الأمريكي.

يدير الحوار محمد موسى نائب محافظ المنوفية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويستضيف كلًا من الباحث والخبير الاقتصادي محمد نجم، والنائبة المهندسة آمال عبدالحميد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وأمينة المرأة في حزب الشعب الجمهوري، والنائب محمد فريد وكيل لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.