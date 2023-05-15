الخارجية السودانية تدين انتهاك قوات الدعم السريع للأعراف الدولية

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أدانت وزارة الخارجية السودانية في بيان لها اليوم النهج "الإرهابي" لمليشيا الدعم السريع المتمردة وهجومها علي علي البعثات الدبلوماسية وانتهاكها للأعراف الدولية.

جاء ذلك في بيان أصدرته الوزارة حول اعتداء المليشيا المتمردة على عدد من البعثات الدبلوماسية، بحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا).

وقال البيان "مواصلة لنهجها الإرهابي وخرقها للهدنة وانتهاكها للقوانين والأعراف الدولية، قامت قوات مليشيا الدعم السريع المتمردة يوم أمس الأحد 14 مايو2023 بالاعتداء والدخول عنوة إلى مقرات البعثات الدبلوماسية التالية:

1/سفارة المملكة الأردنية الهاشمية. 2/سفارة جمهورية جنوب السودان. 3/سفارة جمهورية الصومال الفيدرالية 4/سفارة جمهورية أوغندا 5/الملحقية العسكرية للمملكة العربية السعودية. 6/الملحقية العسكرية لدولة الكويت".

وأضاف "قامت القوات المتمردة بالعبث بالمستندات وإتلاف الأثاث وسرقة الأشياء الثمينة بما في ذلك أجهزة الحاسوب والسيارات الدبلوماسية دون مراعاتها للقانون الدولي الأعراف المعنية بحرمة وحماية مقرات وممتلكات البعثات الدبلوماسية."

وتابع "تدين وزارة الخارجية هذا السلوك الإجرامي والهمجي لقوات مليشيا الدعم السريع المتمردة، وتدعو المجتمع الدولي لإدانتها بأشد العبارات واعتبارها منظمة إرهابية وتحميلها المسؤولية القانونية والأخلاقية أمام آليات العدالة الوطنية والدولية".

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، اتهمت قوات الدعم السريع في بيان الجيش بالهجوم على مستشفى بوسط العاصمة السودانية الخرطوم بالطائرات.

وقال البيان إن الهجمات" قتلت وأصابت العشرات من الأبرياء".

ولم يتسن التأكد من هذه المزاعم بصورة مستقلة. مع ذلك، أفاد شهود عيان على تويتر بوقوع هجمات على هذا الموقع.

وتعرض الهجمات المتكررة الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأسبوع الماضي بين طرفي النزاع للخطر. وقد تعهد الجانبان بحماية المدنيين والسماح بوصول المساعدات الانسانية.