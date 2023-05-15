بولندا تتلقى أول قاذفات الصواريخ الأمريكية متعددة الإطلاق من طراز هيمار

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وصلت أول 20 قاذفة صواريخ أمريكية متعددة الإطلاق من طراز هيمار التي طلبتها بولندا في عام 2019 بتكلفة 414 مليون دولار إلى زارسو اليوم الاثنين.

وقال وزير الدفاع البولندي، ماريوش بلاشتشاك في وارسو إن نظام الأسلحة أثبت فعاليته في أوكرانيا.

وقال بلاشتشاك "أجريت محادثات مع الشركة المصنعة ووزير الدفاع الأمريكي وأنا متفائل بشأن الطلب التالي لقاذفات الصواريخ".

ووافق الكونجرس الأمريكي على تسليم ما يصل إلى 500 قاذفة صواريخ طراز هيمار إلى بولندا.

وتقوم بولندا بتوسيع قدراتها الدفاعية ردا على التهديد الذي تشكله موسكو.

كما أنها تعد مركزا لوجستيا مهما للدعم العسكري لأوكرانيا، التي غزتها روسيا في فبراير 2022.