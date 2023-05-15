الجيش الروسي: القضاء على 735 جنديا أوكرانيا وإسقاط 21 طائرة دون طيار

أفاد المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف، اليوم الاثنين، بأن قوات الدفاع الجوي الروسية قضت على نحو 735 جنديًا أوكرانيًا، وأسقطت 21 طائرة أوكرانية بدون طيار خلال الـ24 ساعة الماضية في مختلف الجبهات.

وقال كوناشينكوف - في البيان اليومي، عن تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية - إن القوات الروسية "دمرت 21 طائرة أوكرانية بدون طيار في مناطق زابورويجيا وخيرسون ودونيتسك ولوجانسك".

وأشار كوناشينكوف إلى أن قوات الدفاع الجوي الروسية أسقطت أيضًا صاروخًا موجهًا طويل المدى من طراز "ستورم شادو"، والذي حصلت عليه أوكرانيا من بريطانيا وفرنسا، بالإضافة إلى اعتراض 7 صواريخ هارم مضادة للرادار و10 صواريخ من نظام هيمراس.

وذكر المتحدث العسكري الروسي أن طائرة حربية روسية نجحت في إسقاط مروحيتين تابعتين للجيش الأوكراني من طراز "مي-24" و"مي-8" في دونيتسك خلال أمس الأحد.

وأضاف كوناشيكوف أن القوات الروسية نجحت أيضًا في تدمير منظومة رادار مضاد للصواريخ أمريكية الصنع من طراز "AN / TPQ-37" في إقليم دونيتسك.

وفي منطقة كوبيانسك، قال كوناشينكوف إن القوات الروسية قضت على نحو 145 جنديًا أوكرانيًا ومدفعين آليين اثنين، ومدرعتين قتاليتين، و3 سيارات أخرى ومدفع هاوتزر من طراز دي-20.

وفي اتجاه كراسني ليمان، أشار كوناشيكوف إلى أن القوات الروسية قضت على أكثر من 75 جنديًا أوكرانيًا، كما دمرت منظومة مدفعية آلية ومدفع هاوتزر من طراز "دي-30" على مدار الساعات الـ24 الماضية.

وفي إقليم دونيتسك، صرح كوناشينكوف بأن القوات الروسية قضت على نحو 235 جنديًا أوكرانيًا وعنصر مرتزقة أثناء التقدم الذي أحرزته في مختلف نواحي الإقليم، موضحًا أنه تم أيضًا تدمير دبابة أوكرانية و4 عربات قتالية مدرعة و7 سيارات أخرى و3 مدافع هاوتزر مختلفة الطرازات.

وفي زابوريجيا وجنوب دونيتسك، قال كوناشيكوف إن القوات الروسية قضت على أكثر من 150 جنديًا أوكرانيًا بعد شن حملة واسعة من القصف الجوي والمدفعي ضد وحدات الجيش الأوكراني، كما تم تدمير و5 مركبات عسكرية مختلفة الأغراض.

وفي خيرسون، ذكر كوناشينكوف أن القوات الروسية قضت على 30 جنديًا أوكرانيًا كما قامت بتدمير عربة مدرعة و4 سيارات في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وبشكل عام، أفاد المتحدث العسكري الروسي بأن الطيران الروسي والقوات البرية والمدفعية والصاروخية للجيش الروسي نجحت خلال اليوم الماضي في قصف 68 وحدة مدفعية أوكرانية على مواقع إطلاق نار وقوة بشرية وعتاد عسكري في 97 منطقة خلال الـ24 ساعة الماضية.

ولفت كوناشيكوف إلى أنه منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، دمرت القوات الروسية حتى الآن 425 طائرة مقاتلة أوكرانية، و233 مروحية، و4156 طائرة بدون طيار، و421 منظومة صواريخ أرض-جو، و9169 دبابة ومركبة قتالية مدرعة أخرى، و1100 قاذفة صواريخ متعددة، و4821 مدفعية ميدانية وقذائف هاون، و10214 مركبة آلية عسكرية خاصة.