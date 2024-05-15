محافظ جنوب سيناء: تنفيذ 10 محطات تحلية وأنظمة طاقة شمسية لخدمة التجمعات السكانية

تفقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، مشروع استصلاح 60 فدانًا بمنطقة مكتب التابع لمدينة أبو رديس لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع، بحضور اللواء أحمد الإسكندراني، سكرتير عام المحافظة، واللواء محمد شعيب، السكرتير المساعد، والعميد سامح متولي، رئيس المدينة، ولفيف من القيادات التنفيذية.

وقال محافظ جنوب سيناء، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، إن الرئيس السيسي، وجهه بغزو الصحراء وتوفير كل الخدمات للبدو من سكان الوديان والتجمعات البدوية، بالإضافة إلى توفير فرص عمل لهم في مجال الزراعة لتحقيق الاكتفاء الذاتي لهم من المحاصيل الزراعية، فضلًا عن توفير مياه الشرب لهم من خلال التوسع في إنشاء محطات المياه، والكهرباء من خلال مشروعات الطاقة الشمسية.

وأوضح أن تكلفة المشروع تخطت 25 مليون جنيه، بتمويل من وزارة البترول، ومركز بحوث الصحراء برئاسة الدكتور حسام شوقي، مشيرًا إلى أن المشروع يتضمن مد خطوط مياه لمنطقة مكتب بالكامل، ومحطات تحلية، ومحطات طاقة شمسية، لتوفير مياه الشرب والكهرباء لمواطني التجمع البدوي.

وأكد أن الدولة تقف خلف بدو سيناء، وتعمل على دعمهم وتلبية مطالبهم، موجهًا بتنفيذ 10 محطات تحلية، وأنظمة الطاقة الشمسية لخدمة التجمعات السكانية بكل مدن المحافظة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدولة بتنمية سيناء، مشيدًا بجهود مركز بحوث الصحراء الدؤوبة على أرض المحافظة لتنمية القطاع الزراعي والحيواني، وتوفير فرص عمل لسكان التجمعات البدوية.

من جانبه أوضح الدكتور إيهاب زغلول، رئيس محطة بحوث جنوب سيناء، أنه جرى بالفعل استصلاح 45 فدانًا من المشروع من خلال تركيب شبكة ري خاصة بهم، وزراعتهم بأشجار المانجو، ومد خط مياه بطول 2100 متر لتوفير مصدر مياه مستدام للمشروع عبر بئر المياه رقم 1 بالمنطقة، إضافة إلى اتخاذ كل الإجراءات الاحتياطية والبدائل المتاحة لضمان توفير المياه بالمنطقة بشكل مستمر حتى لا يتأثر المشروع على المدى البعيد.

وتابع: "كما جرى تنفيذ محطة طاقة شمسية بطاقة 52.8 كيلو وات، ومحطتي تحلية مياه بوادي مكتب ووادي نسرين، وطاقة المحطة الواحدة تصل إلى 10 آلاف متر مكعب يومي، وبلغت نسبة ملوحة المياه الناتجة منها 28 ملي مما جعل المياه تتضاهى مع المياه المعدنية، وحفر بئر مياه بعمق 125 مترًا لتشغيل محطات التحلية، إضافة إلى مد خط مياه بطول 1 كيلو متر لتوفير المياه بوادي نسرين".

وأشار إلى أنه جرى تنفيذ 22 مشروع إنتاج حيواني وتوزيع أغنام برقي لتحسين السلالات المحلية، وتوزيع 9 مشروعات دجاج بياض بمتوسط إنتاج 600 بيضة في اليوم لتحقيق الاكتفاء الذاتي بالمنطقة، وتنفيذ 5 محطات تحلية، حيث تبلغ طاقة المحطة الواحدة 25 مترًا مكعبًا لخدمة التجمعات السكانية بوادي فيران.