تنفيذ 10 قرارات إزالة لتعديات على أراض زراعية وأملاك دولة بكفر الشيخ

تابع اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، أعمال المرحلة الأولى من الموجة الـ26 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء بمراكز ومدن المحافظة، بالتنسيق مع مديرية أمن كفر الشيخ، والجهات والأجهزة المعنية، مؤكدا التصدي للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بكل شدة وحسم دون تقاعس أو تهاون، وعدم السماح بحدوث أيّة تعديات، وإزالتها في المهد والتعامل الفوري معها، واتخاذ الإجراءات القانونية وتسليم المحاضر، وتنفيذ الأحكام الصادرة حيال المخالفين.

وقال المحافظ إنه تم تنفيذ 10 قرارات إزالة على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بقرى مركز سيدي سالم، خلال المرحلة الأولى من الموجة الـ26 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء، مؤكدا أن حملات الإزالات مكثفة ومتتالية لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بنطاق المحافظة في وقت واحد، وتنفيذ الإزالة على هذه التعديات حتى سطح الأرض تطبيقا للقانون، لافتا إلى تغليظ العقوبات تجاه المخالفين، تطبيقا للقانون والحفاظ على هيبة الدولة، وحماية أراضي أملاك الدولة والرقعة الزراعية، التي هي حق للأجيال القادمة.

وأكد الأهمية القصوى التي توليها أجهزة الدولة لملف التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والتعامل الفوري مع أية مخالفة تُرْصَد في المهد ومن خلال ما ترصده منظومة المتغيرات المكانية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتفعيل مواد القوانين حيال المخالفين، بالتنسيق مع مديرية الزراعة وحماية الأراضي والجهات الأخرى المعنية، وإيقاف تلك الظاهرة والتي تهدد مستقبل الأجيال القادمة.