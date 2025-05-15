العثور على فصيلة من الأبراص في جنوب أفريقيا كان يعتقد أنها فصيلة مفقودة

قال باحثان تم إنزالهما بمروحية في واد ناء يتعذر الوصول إليه في جنوب أفريقيا إنهما اكتشفا نوعا من الأبراص، لم تتم رؤيته منذ ما يربو على 30 عاما وكان يعتقد أنه انقرض.

وذكر صندوق المحافظة على الحياة البرية المعرضة للانقراض اليوم الأربعاء أن الباحثين دارين بيترسن وجون ديفيز، عثرا على عينات من برص "بلايد روندافيل" المسطح.

وكان يعتقد أن برص "بلايد روندافيل" فصيلة "مفقودة" لأنه لم يتم رصده منذ أكثر من 10 سنوات.

ولم تستمر إقامة بيترسن وديفيز في الخيمة بالوادي سوى ثلاثة أيام، عثرا خلالها على الأبراص، مكتملة النمو التي يبلغ طولها حوالي 8 أو 9 سنتيمترات.