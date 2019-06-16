مئات الآلاف يشاركون في مسيرة قوس قزح للمثليين في فيينا

شارك أكثر من 400 ألف شخص في مسيرة قوس قزح للمثليين لهذا العام ورقصوا في أنحاء وسط فيينا اليوم السبت، احتفالًا بمجتمع السحاقيات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسيا، حسبما قال منظمو المسيرة.

وأتى المشاركون وهم يرتدون قبعات متقنة الصنع وفساتين مطرزة أو ملابس جلدية أو بدون ارتداء شيئ في أعلى الجسم ، ملوحين بأعلام قوس قزح دعما للسحاقيات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسياً.

ولم تقدر الشرطة حجم الحشد بصورة مستقلة، وكان من بين الحشد مغنية البوب النمساوية كونشيتا فورست، فضلًا عن سياسيين بارزين ديمقراطيين وليبراليين ومن تيار الخضر.

ومن المقرر أن يتحدث الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين والمفوضة الأوروبية للعدل فيرا يوروفا في ختام الفعالية.