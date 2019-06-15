الاحتجاجات ستمضي قدما في هونج كونج رغم وقف مشروع القانون المثير للجدل

أكد منظو المظاهرات في هونج كونج استمرارها غدا الأحد، وفقا لما هو مقرر، على الرغم من وقف الحكومة مشروع قانون مثير للجدل، يسمح بتسليم المطلوبين إلى الصين.

وتقول الجبهة المدنية لحقوق الإنسان في هونج كونج، وهي ائتلاف مطالب بالديمقراطية، المنظم غير الرسمي لمظاهرات حاشدة في هونج كونج هذا الأسبوع، إن المظاهرات ستمضي قدما تعبيرا عن إدانة استخدام الشرطة القوة المفرطة ضد المتظاهرين.

وكانت شرطة هونج كونج قد استخدمت يوم الأربعاء الماضي الرصاصات المطاطية والغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل ضد المتظاهرين، مما أسفر عن إصابة 81 شخصا.

ويطالب الائتلاف بأن تسحب الحكومة تسميتها لاحتجاجات الأربعاء الماضي بأنها "شغب" وبأن تفرج عن المعتقلين وتتعهد بعدم التحقيق معهم.

وقالت الشرطة إنه تم اعتقال 11 شخصا يوم الأربعاء الماضي.