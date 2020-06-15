إيطاليا تسجل 26 وفاة جديدة بكورونا في أدنى حصيلة منذ مارس

أعلنت السلطات الإيطالية مساء اليوم الاثنين، أن الساعات الأربع والعشرين الأخيرة شهدت توثيق وفاة 26 شخصًا بسبب جائحة فيروس كورونا، وهي أدنى حصيلة للضحايا منذ 2 مارس الماضي (18 حالة وفاة حينها)، بينما لم يتم تسجيل وفيات في 12 اقليم من مجمل 20 إقليما إيطاليا.

ووفق نشرة هيئة الدفاع المدني اليومية عن حالة الطوارئ الصحية - التي أوردتها وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء - يرتفع اجمالي الذين حصدت أرواحهم هذه الجائحة منذ تفشيها الى 34 ألفا و371.

وأعلنت السلطات تسجيل 303 اصابة جديدة بكوفيد-19، وعليه يرتفع العدد الإجمالي للأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس (المتعافون والضحايا والحالات الايجابية النشطة) الى 237 ألفا و290.

وتجاوز اجمالي حالات الشفاء الـ177 ألفا بعشرة، بعد أن تعافى 640 في الـ24 ساعة الماضية.

ولا يزال 3489 يعانون من أعراض ويتلقون الرعاية الصحية في المستشفيات (258 أقل مقارنة بالأمس)، بينهم 207 في وحدات العناية المركزة، ما يعادل 2 أقل من يوم أمس.