حطب: خطة النشاط الرياضي تضمن صحة المواطنين والرياضيين

حضر هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية مؤتمر عرض خطة عودة النشاط الرياضي تدريجياً والذي عقد اليوم لعرض خطة وزارة الشباب والرياضة لعودة النشاط الرياضي خلال الفترة القادمة.
عقد المؤتمر اليوم الأثنين بمقر وزارة الإعلام بحضور أسامة هيكل وزير الإعلام و أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و عمرو الجنايني رئيس اللجنة المعينة لإدارة اتحاد الكرة بجانب حضور هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس اتحاد الفروسية.
وشهد المؤتمر إعلان وزير الشباب والرياضة خطة عودة النشاط الرياضي للأندية والاتحادات والمنتخبات والمتأهلين لأولمبياد طوكيو والأندية الصحية وصالات الألعاب الرياضية بجانب الإجراءات الاحترازية والطبية لحماية جميع عناصر المنظومة الرياضية المصرية.
قال رئيس اللجنة الأولمبية ، أن المؤتمر الذي عقد اليوم كان هام من أجل الرياضة المصرية ووضع العديد من النقاط فوق الحروف للمرحلة القادمة من الرياضة المصرية والتي نأمل فيها لعودة الرياضة المصرية لطبيعتها والتغلب على أثار فيروس كورونا .
وأضاف حطب، أن الخطة التي تم وضعها وعرضها تنظم العودة التدريجيه التجريبية للنشاط الرياضي والذي من خلاله سيتم وضع تصور عن القدرة لعودة النشاط الرياضي بشكل كامل بناء على التجارب التي سنقوم بها.
وأشار أن الخطة التي تم وضعها ودراستها بشكل جيد ومنظم تتزامن مع قرارات الدولة ووزارة الصحة وما يتم الإعلان عنه من اعداد الإصابات بفيروس كورونا حيث أن النشاط الرياضي مستمر في التجارب التدريجيه اذا كانت الإصابات بفيروس كورونا يمكن السيطرة عليها أما في حالة إرتفاع الحالات سيكون هناك وقف للنشاط الرياضي لأن صحة المواطنين بشكل عام والرياضيين بشكل خاص هي الأهم وهي أساس جميع الخطط والمشاورات التي تم وضعها خلال الفترة الماضية.
وأوضح :"خلال الفترة الماضية ومنذ جائحة كورونا حرصنا على وضع الخطط الفنية والطبية لعودة النشاط الرياضي بإجتماعات مع الاتحادات ووزارة الشباب والرياضة واللجان الطبية حتى وصلنا إلى أفضل الحلول والإجراءات التي تحافظ على سلامة الجميع وتضمن أفضل الإجراءات الإحترازية الطبية".
وأتم:" تصور عودة النشاط الرياضي تم فيه تقسيم الألعاب الرياضية حسب طبيعتها من حيث الألعاب التي يوجد بها احتكاك عالي وألعاب ذات احتكاك متوسط وألعاب بدون احتكاك بجانب نشاط كرة القدم وأيضا عودة العمل بالأندية الرياضية بما يحافظ على سلامة المواطنين والرياضيين وأن تكون مصر بأفضل حال وفي إستقرار في ظل المجهودات الكبيرة التي قوم بها الدولة المصرية على كافة الأصعدة".