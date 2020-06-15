حطب: خطة النشاط الرياضي تضمن صحة المواطنين والرياضيين

حضر هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية مؤتمر عرض خطة عودة النشاط الرياضي تدريجياً والذي عقد اليوم لعرض خطة وزارة الشباب والرياضة لعودة النشاط الرياضي خلال الفترة القادمة.

عقد المؤتمر اليوم الأثنين بمقر وزارة الإعلام بحضور أسامة هيكل وزير الإعلام و أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و عمرو الجنايني رئيس اللجنة المعينة لإدارة اتحاد الكرة بجانب حضور هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس اتحاد الفروسية.

وشهد المؤتمر إعلان وزير الشباب والرياضة خطة عودة النشاط الرياضي للأندية والاتحادات والمنتخبات والمتأهلين لأولمبياد طوكيو والأندية الصحية وصالات الألعاب الرياضية بجانب الإجراءات الاحترازية والطبية لحماية جميع عناصر المنظومة الرياضية المصرية.

قال رئيس اللجنة الأولمبية ، أن المؤتمر الذي عقد اليوم كان هام من أجل الرياضة المصرية ووضع العديد من النقاط فوق الحروف للمرحلة القادمة من الرياضة المصرية والتي نأمل فيها لعودة الرياضة المصرية لطبيعتها والتغلب على أثار فيروس كورونا .

وأضاف حطب، أن الخطة التي تم وضعها وعرضها تنظم العودة التدريجيه التجريبية للنشاط الرياضي والذي من خلاله سيتم وضع تصور عن القدرة لعودة النشاط الرياضي بشكل كامل بناء على التجارب التي سنقوم بها.

وأشار أن الخطة التي تم وضعها ودراستها بشكل جيد ومنظم تتزامن مع قرارات الدولة ووزارة الصحة وما يتم الإعلان عنه من اعداد الإصابات بفيروس كورونا حيث أن النشاط الرياضي مستمر في التجارب التدريجيه اذا كانت الإصابات بفيروس كورونا يمكن السيطرة عليها أما في حالة إرتفاع الحالات سيكون هناك وقف للنشاط الرياضي لأن صحة المواطنين بشكل عام والرياضيين بشكل خاص هي الأهم وهي أساس جميع الخطط والمشاورات التي تم وضعها خلال الفترة الماضية.

وأوضح :"خلال الفترة الماضية ومنذ جائحة كورونا حرصنا على وضع الخطط الفنية والطبية لعودة النشاط الرياضي بإجتماعات مع الاتحادات ووزارة الشباب والرياضة واللجان الطبية حتى وصلنا إلى أفضل الحلول والإجراءات التي تحافظ على سلامة الجميع وتضمن أفضل الإجراءات الإحترازية الطبية".

وأتم:" تصور عودة النشاط الرياضي تم فيه تقسيم الألعاب الرياضية حسب طبيعتها من حيث الألعاب التي يوجد بها احتكاك عالي وألعاب ذات احتكاك متوسط وألعاب بدون احتكاك بجانب نشاط كرة القدم وأيضا عودة العمل بالأندية الرياضية بما يحافظ على سلامة المواطنين والرياضيين وأن تكون مصر بأفضل حال وفي إستقرار في ظل المجهودات الكبيرة التي قوم بها الدولة المصرية على كافة الأصعدة".