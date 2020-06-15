دار الشروق تصدر كتاب محمد طه الجديد

• الإعلان عن عنوان وتفاصيل الكتاب قريبا.. و"طه": انتظروا مفاجأة خاصة جدا



قام الدكتور محمد طه بتوقيع عقد نشر كتابه الجديد مع دار الشروق. وقد تم التوقيع عن بُعد باستخدام تطبيق (زووم) للاجتماعات، وفقا لسياسة التباعد الاجتماعي المتبعة حاليًا، وبحضور أميرة أبو المجد العضو المنتدب بدار الشروق، وأحمد بدير المدير العام.

وأعلنت دار الشروق بأنه من المنتظر صدور الكتاب خلال خريف 2020، بينما لم يتم الإعلان بعد عن عنوان الكتاب أو تفاصيل أخرى بشأن الموضوعات التي يحتوي عليها، إلا أنه -وفقاً لتوصيف د. محمد طه- سيكون مفاجأة خاصة جدًا، من بين كل إصداراته العلمية المبسطة في الطب النفسي والعلاقات الإنسانية وغيرها من الموضوعات التي تساعد القارئ على فهم نفسه وتطوير وعيه وأدواته الشخصية، ما يساهم في تغيير حياته إلى الأفضل.

الكتاب الجديد هو التعاون الأول بين محمد طه ودار الشروق، وكانت قد صدرت له ثلاثة كتب: الخروج عن النص (2016)، علاقات خطرة (2017)، لأ بطعم الفلامنكو (2019)، وهي كتب ساهمت في خلق حالة عامة من الوعي النفسي في مصر والعالم العربي، من خلال كتاباته العميقة التي قدمها للقارئ بلغة بسيطة، وبالتالي جذبت جمهورا عريضا من شتى الأعمار، وتصدرت قائمة الأكثر مبيعا في المكتبات ودور النشر منذ صدورها وحتى الآن.

رحلة الدكتور محمد طه مع الطب النفسي بدأت من كلية طب المنيا حيث تخرج فيها، ثم قام بتحضير الدكتوراة في الطب النفسي بإنجلترا، ويعمل حاليًا أستاذًا مساعدًا للطب النفسي بكلية الطب جامعة المنيا، وأستاذ العلاج النفسي الجمعي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، بالإضافة إلى تقديمه العديد من الأبحاث والكتب والفصول المنشورة باللغة الإنجليزية محليا وعالميا، وإلقائه العديد من المحاضرات والندوات التفاعلية داخل وخارج مصر.

وكما ساهم بكتاباته في نشر حالة من الوعي النفسي بين القراء في مصر والعالم العربي، استطاع أيضا أن يقدم موسمين ناجحين من البرنامج التليفزيوني (الشيزلونج) مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، تناول فيهما الكثير من المفاهيم النفسية التي تهم الجمهور المصري والعربي بقطاعاته المختلفة.



