اليمن: وصول 174 يمنيا من العالقين بمصر إلى مطار سيئون الدولي

أكد مدير عام مطار سيئون الدولي علي سعيد باكثير، وصول 174 راكباً من العالقين اليمنيين بمصر إلى مطار سيئون الدولي، اليوم الاثنين، عبر الخطوط الجوية اليمنية.

وأوضح باكثير - في تصريح أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - أن جميع الركاب خضعوا للفحص بجهاز (بي سي آر) قبل صعودهم الطائرة، مؤكداً أنه تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية الروتينية للوقاية من فيروس كورونا بموجب بروتوكول نقل العالقين الذي أقرته الحكومة من خلال القيام بتطهير الركاب والعفش التابع لهم بالمعقمات الخاصة.

وإشار إلى أنه تم توجيه الركاب إلى حافلات النقل التي خصصت لنقلهم مباشرة من أرض المطار إلى محافظاتهم.