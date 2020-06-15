فيفا مهنئا صلاح: عيد ميلاد سعيد لمعشوق الجماهير المصرية والعربية الذي ألهم الملايين

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هنأ الحساب الدولي لكرة القدم "فيفا"، محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، بمناسبة عيد ميلاده الـ28.

ويوافق اليوم الإثنين، ذكرى ميلاد صلاح نجم الفراعنة وأفضل لاعب إفريقي عامي 2017 و2018.

ونشر حساب الفيفا الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورة لصلاح وكتب:«عيد ميلاد سعيد لمعشوق الجماهير المصرية والعربية الذي ألهم الملايين وأثبت أن الأحلام تتحقق».

وأضاف:«الملك المصري يحتفل بيوم ميلاده 28، كل عام وأنت بخير كابتن صلاح وتمنياتنا بالمزيد من النجاح والتألق».

ويستعد صلاح للمشاركة مع ليفربول يوم الأحد المقبل، أمام إيفرتون في ديربي الميرسيسايد، في مباراة محتمل أن يتوج فيها الليفر بلقب الدوري الإنجليزي لأول مرة منذ 30 عاما.