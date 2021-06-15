توظيف الذكاء الاصطناعي لعلاج اضطرابات النوم

اشترك فريق بحثي من قسم علوم الحاسب بجامعة كوبنهاجن، ومركز أمراض النوم في مستشفى ريجز بالدنمارك، في تطوير معادلة خوارزمية للذكاء الاصطناعي يمكنها تحسين سبل تشخيص وعلاج أمراض النوم.

ويقول ماتياس بيرسليف، عضو فريق الدراسة التي أوردتها الدورية العلمية "ديجيتال ميدسين"، إن "المعادلة الخوارزمية بالغة الدقة، ولقد أجرينا سلسلة من الاختبارات، ووصلنا إلى درجة من الأداء تفوق نتائج أفضل الأطباء الذين يعملون في هذا المجال".

وخلال اختبارات اضطرابات النوم، يطلب من المريض في العادة أن ينام لفترة تتراوح بين سبع وثماني ساعات مع اخضاعه لسلسلة من الاختبارات لقياس سلوكياته ومؤشراته الحيوية أثناء النوم. ويقوم الأطباء بتقسيم فترات النوم إلى مقاطع زمنية كل منها بطول ثلاثين ثانية، ويتم تصنيفها حسب مراحل النوم المختلفة التي يمر بها المريض بما بين الاغفاءة أو النوم الخفيف أو التعمق في النوم وغير ذلك.

ويؤكد فريق الدراسة أن تحليل نتائج الاختبارات التي تتطلب وقتا طويلا يمكن تنفيذه خلال ثوان معدودة بواسطة المنظومة الجديدة.

ونقل الموقع الإلكتروني "ساينس ديلي" المتخصص في التكنولوجيا عن الباحث بول جينوم رئيس مركز أمراض النوم قوله إن "هذا المشروع سمح لنا باثبات أن جميع القياسات يمكن تنفيذها بشكل آمن تماما بواسطة الذكاء الاصطناعي"، مضيفا أن تطويع الذكاء الاصطناعي في هذا المجال يساعد في "توفير ساعات طويلة من العمل من أجل تقييم حالة المريض وتشخيص حالته الصحية بشكل دقيق".

وتعتمد المنظومة الجديدة على بيانات تم تجميعها من مصادر متعددة، حيث قام الباحثون الذين ابتكروا المعادلة الخوارزمية بتغذيتها ببيانات تتعلق بزهاء 20 ألف تجربة نوم أجريت في الولايات المتحدة والعديد من الدول الأوروبية.