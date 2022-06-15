ضبط شخص ابتز سيدة وهددها بنشر صور شخصية لها عبر فيسبوك

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على شخص ابتز سيدة وهددها بنشر صور شخصية لها عبر فيسبوك.

تلقت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بلاغا من سيدة- مقيمة بمحافظة القاهرة، بتضررها من إضطلاع مُستخدم حساب عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" بإرسال رسائل لحسابها الشخصى بذات الموقع مصحوبة بصور شخصية لها وعبارات تتضمن ابتزازها مقابل عدم التشهير بسمعتها بنشر تلك الصور.

توصلت جهود التحريات بإستخدام التقنيات الأمنية الحديثة إلى تحديد مُرتكب الواقعة (حاصل على دبلوم - مقيم بدائرة مركز شرطة سمالوط بمحافظة المنيا).

بتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، بإشراف اللواء علاء الدين سليم، ومديرية أمن القاهرة، تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وعثر بحوزته على هاتف محمول بفحصه تبين وجود آثار ودلائل على ارتكابه تلك الواقعة، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.