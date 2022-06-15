التشيك: مجلس الشيوخ يمرر قانونا يقيد المساعدات للاجئين الأوكرانيين

وافق مجلس الشيوخ في التشيك، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون يشدد القيود على توزيع المساعدات المقدمة إلى اللاجئين من أوكرانيا، وذلك بهدف منع ما يعرف باسم "السياحة المفيدة".

وأوضح راديو "براغ الدولي"، أن التغييرات تشمل وقف المساعدة المالية للاجئين والبالغة خمسة آلاف كرونة تشيكية، والسكن المجاني وتوزيع منتجات العناية الشخصية الأساسية، كما تطال التغييرات الإقامة الدائمة في التشيك وتشمل تقليص فترة التمتع بالتأمين الصحي على نفقة الدولة للاجئين إلى 150 يوما مع استثناء الأطفال وكبار السن.

ومن المنتظر أن يصدق رئيس البلاد ميلوش زيمان على مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الشيوخ بأغلبية كبيرة حتى يدخل حيز التنفيذ.