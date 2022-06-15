استعرض وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، اليوم الأربعاء، مع وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا آخر المستجدات بشأن المساعدة الأمريكية لأوكرانيا.

وأفاد بيان صدر عن الخارجية الأمريكية نشر على موقعها الإلكتروني، بأن الوزيرين "ناقشا الخطوات للإسراع بتسليم الأسلحة الثقيلة إلى أوكرانيا وتعزيز الاقتصاد الأوكراني، بما في ذلك الجهود المبذولة لضمان وصول المنتجات الزراعية الأوكرانية إلى الأسواق الدولية".

وأضاف البيان "شدد بلينكين على الجهود الدبلوماسية للولايات المتحدة لحل أزمة الأمن الغذائي العالمية التي سببتها العملية العسكرية التي اختارها الرئيس بوتين في أوكرانيا، كما تم استعراض أهداف الولايات المتحدة لقمتي قمة مجموعة السبع وحلف شمال الأطلسي المقبلة".