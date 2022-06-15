واشنطن تعلن عن مبادرة شراكة أمن المعادن لتعزيز سلاسل التوريد

أعلنت الولايات المتحدة ودول شريكة عن إنشاء "شراكة أمن المعادن"، وهي مبادرة جديدة طموحة لتعزيز سلاسل التوريد للمعادن.

وذكر بيان صحفي صدر عن وزارة الخارجية الأمريكية وأوردته على موقعها الإلكتروني، اليوم/الثلاثاء/، أنه تم الإعلان عن الشراكة في كندا خلال مؤتمر جمعية المنقبين والمطورين الكنديين، وهو أكبر حدث تعدين في العالم.

وأشارت إلى أن الهدف من المبادرة هو ضمان إنتاج المعادن المهمة ومعالجتها وإعادة تدويرها بطريقة تدعم قدرة البلدان على تحقيق فائدة التنمية الاقتصادية الكاملة من ثرواتها الجيولوجية.

ومن المتوقع أن يتوسع الطلب على المعادن المهمة، والتي تعتبر ضرورية للطاقة النظيفة وغيرها من التقنيات، بشكل كبير في العقود القادمة.

ويلتزم شركاء المبادرة - بما في ذلك أستراليا وكندا وفنلندا وفرنسا وألمانيا واليابان وجمهورية كوريا والسويد والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والمفوضية الأوروبية - ببناء سلاسل توريد معادن قوية ومسؤولة لدعم الإزدهار الاقتصادي وأهداف المناخ.