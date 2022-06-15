تقرير: معدل التضخم في السعودية ارتفع في مايو على أساس سنوي وشهري

أفادت صحيفة "الاقتصادية"السعودية، بأن معدل التضخم في السعودية ارتفع على أساس سنوي خلال مايو الماضي 2.2%، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وبنسبة 0.1% على أساس شهري.

وفي تقرير استند إلى بيانات رسمية رصدته وحدة التقارير فيها، أوضحت "الاقتصادية" أن "التضخم صعد الشهر الماضي بشكل رئيس من ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات، ثاني الأقسام وزنا في المؤشر، 4.2% نتيجة ارتفاع أسعار الأغذية 4.6%، وأسعار النقل، ثالث الأقسام وزنا، ارتفعت 4.6%، وقسم التعليم ارتفع 6.2%، والمطاعم والفنادق ارتفعت 4.1%"، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

في الجهة المقابلة، أشار التقرير إلى أن "قسم الملابس والأحذية انخفض 1.7%، وقسم التبغ انخفض 0.7%".

وبحسب تقرير "الاقتصادية"، فإن "التضخم الشهر الماضي هو الارتفاع الـ29 على التوالي"، حيث "ارتفع 0.7% في يناير 2020، و1.2% في فبراير، و1.5% في مارس، و1.3% في أبريل، و1.1% في مايو، و0.5% في يونيو، كما ارتفع في أغسطس 6.2%، و5.7% في سبتمبر، و5.8% في أكتوبر ونوفمبر، و5.3% في ديسمبر، ثم 5.7% في يناير 2021، و5.2% فبراير الذي تلاه، و4.9% في مارس، و5.3% في نيسان أبريل، و5.7% في مايو، وارتفع 6.2% في يونيو، و0.4% في يوليو، وأخيرا 0.3% في أغسطس الماضي، و0.6% خلال سبتمبر، و0.8% في أكتوبر الماضي، و1.1% خلال نوفمبر، و1.2% خلال ديسمبر، ثم 1.2% خلال يناير 2022، و1.6% في فبراير، و2% خلال مارس، و2.3% في أبريل 2022".

وبين تقرير "الاقتصادية" أن "قسم "السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود" تصدر أوزان الأقسام الـ12 المكونة للتضخم بوزن 25.3%، ثم قسم "الأغذية والمشروبات" بنحو 18.8%، يليه قسم "النقل" بـ9.9%، وقسم "التأثيث المنزلي وصيانته" و"الاتصالات" بوزن 8.5% لكل منهما"، في حين أن "خلفهما يأتي قسم "المطاعم والفنادق" بوزن 6.5%، ثم قسم "الملابس والأحذية" بـ6.2%، وقسم "السلع والخدمات المتقدمة" يوزن5.7%، وقسم"التعليم" بـ4.2%، يليه قسم "الترويح والثقافة" بوزن 3.4%، وقسم "الصحة" بـ2.3%، وقسم "التبغ" بوزن 0.7%".