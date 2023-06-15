تركيا: تحييد 6 إرهابيين من حزب العمال الكردستاني شمالي العراق

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أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، تحييد 6 عناصر من تنظيم حزب العمال الكردستاني "بي كيه كيه "الإرهابي شمالي العراق.

وقالت الوزارة في بيان: "قواتنا الجوية حيدت 6 إرهابيين من(بي كيه كيه ) إثر رصدهم في منطقة عملية المخلب ـ القفل شمالي العراق"، بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وتستخدم تركيا كلمة "تحييد" للإشارة إلى المسلحين الذي يتم قتلهم أو أسرهم أو إصابتهم من جانب القوات التركية.

وفي 17 أبريل عام 2022، أطلقت تركيا عملية "المخلب ـ القفل" ضد معاقل "بي كيه كيه " بمناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق.

وفقا للبيانات التركية التي نشرتها الأناضول، فإنه خلال أنشطة الحزب المسلحة المستمرة منذ حقبة ثمانينيات القرن الماضي، قُتل حوالي 40 ألف شخص من المدنيين والعسكريين.