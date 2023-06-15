وزير مالية سوريا يكشف اعتزام بلاده طلب الانضمام لمجموعة بريكس

كشف وزير المالية السوري، كنعان ياغي، اليوم الخميس، عن اعتزام بلاده التقدم بطلب للانضمام إلى مجموعة "بريكس" ومنظمة "شنغهاي" للتعاون الاقتصادى.

وقال ياغي في تصريحات لوكالة سبوتنيك الروسية اليوم: "تعتزم سوريا التقدم بطلب للحصول على عضوية منظمة شنغهاي للتعاون، ومجموعة بريكس.

وأضاف ياغي: "من المخطط أيضا افتتاح بنك "سبيربنك" في الجمهورية العربية السورية".

وفي وقت سابق من اليوم، صرح وانج وانج تشيمين، رئيس معهد الصين لبحوث التحديث والعولمة، لوكالة "سبوتنيك"، أن 13 دولة قد أعربت عن رغبتها في الانضمام إلى مجموعة "بريكس".

وقال: "يعلم الجميع أن فكرة "بريكس +" تم طرحها لزيادة الحوار والتعاون بشكل تدريجي بين دول بريكس والدول النامية الأخرى والاقتصادات النامية بنشاط".

وتضم مجموعة "بريكس" روسيا والصين والبرازيل وجنوب أفريقيا والهند، وتأسست عام 2006، في قمة استضافتها مدينة يكاترينبورج الروسية، وتحول اسمها من "بريك" إلى بريكس في 2011، بعد انضمام جنوب أفريقيا إليها، وتهدف هذه المجموعة الدولية إلى زيادة العلاقات الاقتصادية فيما بينها بالعملات المحلية، ما يقلل الاعتماد على الدولار.

ويعد تجمع "بريكس" بين أكبر اقتصادات النمو في العالم. وتعتزم عدد من الدول الأخرى الانضمام إلى الكتلة الاقتصادية، بما في ذلك الأرجنتين وإيران وإندونيسيا وتركيا والمملكة العربية السعودية ومصر.

وستستضيف جنوب أفريقيا، التي تولت رئاسة "بريكس" الدورية في يناير الماضي، قمة "بريكس" الـ15، في أغسطس المقبل.