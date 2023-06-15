إنبي يخوض وديتين الأسبوع المقبل استعدادًا لمواجهة فاركو بالدوري

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى وديتين يوم السبت والأحد القادم أمام مصر للسلوم، استعدادًا لمواجهة فاركو في المباراة المقرر لها يوم الجمعة 30 يونيو الجارى على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الأسبوع الثاني والثلاثين من الدورى الممتاز.

ويرغب تامر مصطفى، المدير الفني لفريق إنبى في تجهيز لاعبيه فنياً وبدنياً، من خلال المباريات الودية، مستغلاً فترة التوقف الدولى بسبب انشغال المنتخب الوطنى بمواجهة غينيا المقرر لها اليوم في الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023 والمباراة الودية أمام جنوب السودان يوم 18 من الشهر نفسه.

ويحتل إنبى المركز التاسع في ترتيب جدول الدروى الممتاز برصيد 39 نقطة بعد أن خاض 31 مباراة فاز في 11 لقاء وتعادل في 6 مباريات بينما خسر 14 مواجهة وسجل لاعبوه 30 هدفاً واستقبلت شباكهم 37 هدفاً.