جيش الاحتلال يزعم اعتراض معظم الصواريخ الإيرانية التي تم إطلاقها اليوم

زعم جيش الاحتلال، اليوم الثلاثاء، إنه اعترض معظم الصواريخ التي أطلقتها إيران بعد ظهر الثلاثاء، وذلك بعد دوي صفارات الانذار في تل أبيب وأجزاء من شمال إسرائيل.

وقال في بيان، إنه تم إطلاق عدة صواريخ من إيران باتجاه دولة إسرائيل، وادعى أنه تم اعتراض معظمها، وفق وكالة الأناضول.

جاء ذلك بعدما طلب الجيش من سكان تل أبيب والمناطق الشمالية دخول الملاجئ، قبل أن يسمح لهم بمغادرتها بعد نحو 20 دقيقة، بحسب البيان العسكري.

من جهتها، أعلنت هيئة الإسعاف الإسرائيلية "نجمة داوود الحمراء" أن أربعة أشخاص أُصيبوا "أثناء محاولتهم الوصول إلى الملاجئ".

وسمع دوي انفجارات قوية فوق تل أبيب والقدس، عقب انطلاق صفارات الإنذار في مناطق عدة.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية أن صواريخ وشظايا سقطت في منطقة تل أبيب، ما تسبب بأضرار مادية دون وقوع إصابات.

وكانت الصواريخ قد أصابت مناطق تل أبيب، بني براك، بيتح تكفا وحيفا ليل الأحد-الإثنين.

ومنذ فجر 13 يونيو الجاري، تشن إسرائيل عدوانا على إيران بقصف منشآت نووية وقواعد صواريخ واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، ما خلف 224 قتيلا و1277 جريحا.

فيما ترد طهران بصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة، خلفت نحو 24 قتيلا ومئات المصابين.