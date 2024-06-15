تقرير: متظاهرون يغلقون طريقا رئيسيا وسط تل أبيب

أفادت شبكة "الجزيرة" الإخبارية بأن متظاهرين أغلقوا طريقا رئيسيا وسط تل أبيب في إطار الاحتجاجات المطالبة بإبرام صفقة لتبادل الأسرى.

وفي وقت سابق، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن عائلات الأسرى تريد من الحكومة تقديم التزام بوقف الحرب حتى يتسنى إبرام الصفقة.

من جانبها، نقلت القناة 13 الإسرائيلية عن رئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق غادي آيزنكوت - المستقيل مؤخرا من مجلس الحرب – قوله إنه كان من الممكن المضي قدما في صفقة الرهائن لو أننا تحلينا بالشجاعة، وفق تعبيره.

في سياق متصل، أفادت "الجزيرة" بأن مئات الإسرائيليين من المناطق الشمالية خرجوا في مظاهرات للاحتجاج على سياسة الحكومة في التصعيد على الحدود مع لبنان.



