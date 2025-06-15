هيرتسوج: الهجوم الإسرائيلي على إيران يهدف إلى الدفاع عن السلام العالمي وليس إسرائيل فقط

زعم الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتسوج، اليوم الأحد، إن الهجوم الإسرائيلي على إيران يهدف إلى الدفاع عن السلام العالمي وليس عن إسرائيل فقط، وذلك خلال زيارة له إلى مدينة بات يام جنوب تل أبيب، حيث لقي عدد من الأشخاص حتفهم في هجوم صاروخي إيراني خلال ليلة أمس.

وأكد هيرتسوج: "هدفنا هو تغيير الواقع في الشرق الأوسط، فلا يمكن لإمبراطورية الشر مواصلة الهجوم تلو الآخر، وأن ترسل وكلاءها وإرهابها وصواريخها، وبالطبع، أن تطور قدرات نووية، وهي أخطر قدرات تهدد البشرية."

وزعم أن إسرائيل تدافع عن نفسها، لكنها تدافع أيضا عن الشرق الأوسط، وعن الإنسانية ذاتها، وعن السلام العالمي.

ووجه هيرتسوج نداء إلى قادة مجموعة السبع المقرر اجتماعهم في كندا غدا الاثنين، دعاهم فيه إلى التعاون مع إسرائيل "لإزالة الأسلحة النووية" الإيرانية، حتى يتمكن الشرق الأوسط من الانتقال إلى السلام والحوار والتعايش والتقارب، على حد زعمه.

وكان التوتر الإقليمي قد تصاعد بشكل حاد منذ أن شنت إسرائيل، أمس الأول الجمعة، هجوما عسكريا واسع النطاق استهدف منشآت نووية إيرانية وقادة عسكريين وبنى تحتية في قطاع الطاقة.

وردت إيران بإطلاق موجات من الطائرات المسيرة والصواريخ باتجاه إسرائيل.