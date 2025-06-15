الجيش الإسرائيلي يعلن شن غارات جوية جديدة غرب إيران

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أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، أن طائراته بدأت موجة جديدة من الهجمات على عشرات من أهداف الصواريخ غرب إيران.
وقال في منشور على منصة "إكس": "سلاح الجو بدأ موجة من الهجمات على عشرات من أهداف الصواريخ أرض-أرض في غرب إيران".