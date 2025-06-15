الجيش الإسرائيلي يعلن شن غارات جوية جديدة غرب إيران

أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، أن طائراته بدأت موجة جديدة من الهجمات على عشرات من أهداف الصواريخ غرب إيران.

وقال في منشور على منصة "إكس": "سلاح الجو بدأ موجة من الهجمات على عشرات من أهداف الصواريخ أرض-أرض في غرب إيران".