 الجيش الإسرائيلي يعلن شن غارات جوية جديدة غرب إيران - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الجيش الإسرائيلي يعلن شن غارات جوية جديدة غرب إيران

إسطنبول/ الأناضول
نشر في: الأحد 15 يونيو 2025 - 8:20 م | آخر تحديث: الأحد 15 يونيو 2025 - 8:20 م

أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، أن طائراته بدأت موجة جديدة من الهجمات على عشرات من أهداف الصواريخ غرب إيران.

وقال في منشور على منصة "إكس": "سلاح الجو بدأ موجة من الهجمات على عشرات من أهداف الصواريخ أرض-أرض في غرب إيران".

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