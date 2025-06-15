محافظ الإسماعيلية يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة

تفقد اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، عددا من لجان امتحانات الثانوية العامة من خارج اللجان، لمتابعة سير وانتظام أداء الامتحانات التي انطلقت اليوم بامتحاني التربية الدينية والتربية الوطنية.

وبدأت الجولة بتفقد لجنة مدرسة الإسماعيلية الرسمية التجريبية للغات بنات التي تضم 14 لجنة فرعية تضم 280 طالبة.

وتفقد جلال لجنة امتحانات مدرسة الفاروق عمر الثانوية بنين بحي ثالث، حيث بلغ عدد اللجان الفرعية بها 14 لجنة تضم 259 طالبا، ووجه جلال ضرورة تسهيل وتيسير إجراءات دخول الطلاب للجان وتذليل جميع العقبات التي تواجه سير الامتحانات.

وأشار جلال إلى أن الهدف الرئيسي هو توفير المناخ المناسب للطلاب وإزالة التوتر والرهبة بين نفوس الطلاب وتسهيل الامتحانات وتوفير مبدأ تكافؤ الفرص ليحصل كل طالب على حقه مساعدة المعلمين في أداء دورهم على الوجه الأمثل خلال تلك الفترة.

من جهته أكد أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، تشكيل غرفة عمليات بالمديرية والإدارات التعليمية للدعم والتواصل الفوري لتلقي أي شكاوى واستفسارات تتعلق بسير الامتحانات، واتخاذ الإجراءات والحلول العاجلة لأي مشاكل طارئة تواجه سير الامتحانات وفق القواعد والقرارات الوزارية المنظمة، وإعداد تقرير يومي عن الامتحانات.

وتضم الإسماعيلية 8 إدارات تعليمية تشمل 31 لجنة بإجمالي 11 ألفا و590 طالبا وطالبة، ويبلغ عدد الطلاب المنتظمين 10 آلاف و199 طالبا وطالبة، والمنازل 1391 طالبا وطالبة.