بيان مشترك لأربع دول أوروبية تؤكد استعدادها لرفع العقوبات عن إيران

أعلنت إيطاليا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا في بيان مشترك فجر اليوم الاثنين، استعدادها لرفع العقوبات عن إيران عقب اتفاق بين طهران وواشنطن.



وجاء في البيان: "نرحب ترحيبا حارا بالإعلان عن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران".

وأضاف البيان: "يجب ألا تحصل إيران أبدا على أسلحة نووية، نحن على استعداد للعمل مع الولايات المتحدة وإيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى النهاية".



وتابع: "نحن على استعداد لرفع العقوبات استجابة لخطوات واضحة وذات مصداقية من جانب إيران فيما يتعلق ببرنامجها النووي".

وأعلن التلفزيون الإيراني فجر الاثنين رسميا التوصل لاتفاق سلام مع الولايات المتحدة الأمريكية.



وقال التلفزيون الإيراني إن الولايات المتحدة اضطرت إلى القبول بإنهاء الحرب.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى اتفاق سلام.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "أفوض بشكل كامل فتح مضيق هرمز دون رسوم مرور والرفع الفوري للحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة".

وأفاد ترامب في تدوينة على منصة "تروث سوشيال": "تم إبرام الاتفاق مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.. تهانينا للجميع!".

كما وجه رئيس الوزراء الباكستاني الشكر للولايات المتحدة وإيران على التزامهما بإيجاد حل دبلوماسي للنزاع، كما شكر قيادة دولة قطر على دعمها في التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران، والسعودية وتركيا على مساهماتهما في التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران.