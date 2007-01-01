مجموعة المتطوعين المشاركين في تجارب لقاح روسي ضد كورونا تغادر المستشفى

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن المجموعة الأولى من المتطوعين المشاركين في تجارب اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) التي أجرتها الوزارة بالاشتراك مع مركز جامالي الوطني للبحوث في مجال الأوبئة والأحياء الدقيقة غادروا مشفى "بوردينكو" العسكري .

وقالت الوزارة في بيان (نقلته وكالة أنباء /سبوتنيك/ الروسية):" إن المجموعة الأولى من المتطوعين المشاركين في التجارب السريرية للقاح فيروس كورونا المستجد الذي أجرتها وزارة الدفاع الروسية بالتعاون مع المركز القومي للبحوث وعلم الأوبئة "جامالي"، أكملت مشاركتها في البحث وغادرت فرع مستشفى بوردينكو" العسكري الرئيسي".

أنه قبل مغادرة المستشفى، خضع المتطوعون لفحص رقابي و فحص الدم لدراسة تطور الاستجابة المناعية. وتم التأكيد على أن الهدف الرئيسي من الدراسة للمجموعة الأولى، التي تتكون من 18 متطوعًا كان للتحقق من سلامة وتحمل مكونات اللقاح .

وسبق لمدير المركز القومي للبحوث وعلم الأوبئة "جامالي"، أنه أعلن في 21 يونيو الماضي،أن اللقاح الذي تم تطويره بالاشتراك مع وزارة الدفاع الروسية يساعد في الحماية من فيروس كورونا لأكثر من عامين، لافتاً إلى أن روسيا بحاجة لإنتاج، حوالي 50-60 ، وربما 70 مليون جرعة.

فاطم - أ ب ح /س.ع