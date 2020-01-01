وزير الخارجية اليمني: مليشيات الحوثي قررت استغلال خزان صافر كورقة تفاوض

قال وزير شؤون خارجية اليمن، محمد الخضرمي، إن عدم علاج أزمة خزان صافر سينجم عن فاجعة بيئية وإنسانية، مؤكدًا أنها لن تؤثر فقط على اليمن واليمنيين وإنما اليمن والعالم.

وأضاف خلال جلسة لمجلس الأمن، مساء الأربعاء، أن السبب وراء المطالبة بالجلسة هو وضع الضغط على الحوثيين واستدعاء انتباه العالم من خلال مجلس الأمن، قائلًا إن الحوثيين لم يسمحوا بازدهار الإجراءات البسيطة للأمم المتحدة.

ولفت إلى أن الحل لهذه الكارثة المفجعة ليس بالصعب، مشيرًا إلى أن مليشيات الحوثي أدركوا أهمية الخزان وقرروا استغلالها كورقة تفاوض في عمليات التفاوض.

ويعقد مجلس الأمن الدولي، مساء الأربعاء، جلسة خاصة لبحث أزمة خزان صافر النفطي، في البحر الأحمر، والذي ترفض ميليشيا الحوثي السماح للأمم المتحدة بصيانته المتوقفة منذ خمسة أعوام.