 المكسيك تسجل 7051 إصابة جديدة بفيروس كورونا و836 وفاة - بوابة الشروق
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المكسيك تسجل 7051 إصابة جديدة بفيروس كورونا و836 وفاة

عامل في القطاع الصحي يتحدث مع امرأة قبل أخذ عينات لعمل مسحة لفيروس كورونا في مستشفى عام في مونتيري بالمكسيك. تصوير: دانيل بيسيريل - رويترز.
عامل في القطاع الصحي يتحدث مع امرأة قبل أخذ عينات لعمل مسحة لفيروس كورونا في مستشفى عام في مونتيري بالمكسيك. تصوير: دانيل بيسيريل - رويترز.
مكسيكو سيتي (رويترز)
نشر في: الأربعاء 15 يوليه 2020 - 4:21 ص | آخر تحديث: الأربعاء 15 يوليه 2020 - 4:21 ص

سجلت وزارة الصحة في المكسيك يوم الثلاثاء 7051 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و 836 وفاة ليصل إجمالي الحالات إلى 311486 والوفيات إلى 36327.

وتقول الحكومة إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للمصابين بالعدوى أعلى بكثير من الحالات المعلنة.

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