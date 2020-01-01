المكسيك تسجل 7051 إصابة جديدة بفيروس كورونا و836 وفاة

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عامل في القطاع الصحي يتحدث مع امرأة قبل أخذ عينات لعمل مسحة لفيروس كورونا في مستشفى عام في مونتيري بالمكسيك. تصوير: دانيل بيسيريل - رويترز.

سجلت وزارة الصحة في المكسيك يوم الثلاثاء 7051 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و 836 وفاة ليصل إجمالي الحالات إلى 311486 والوفيات إلى 36327.

وتقول الحكومة إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للمصابين بالعدوى أعلى بكثير من الحالات المعلنة.