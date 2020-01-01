نقل القاضية بالمحكمة العليا في أمريكا روث بادر جينسبورج للمستشفى

جرى نقل القاضية بالمحكمة العليا في الولايات المتحدة روث بدر جينسبورج إلى المستشفى في وقت مبكر صباح يوم الثلاثاء، بسبب إصابتها بعدوى.

يشار إلى أن القاضية التي تبلغ من العمر 87 عاما ناجية من مرض السرطان، ونقلت إلى المستشفى في مناسبات عدة لتلقي العلاج من حالات مرضية بسيطة خلال فترة وجودها بالمحكمة العليا.

وقالت المحكمة العليا في بيان إن جينسبورج خضعت للفحص بأحد مستشفيات واشنطن ليلة الاثنين/الثلاثاء حيث كانت تعاني من حمى ورجفة، ثم جرى نقلها إلى أحد مستشفيات جونز هوبكنز الطبية في مدينة بالتيمور بولاية ميريلاند.

وأضاف البيان: "خضعت جينسبورج لعملية بالمنظار في جونز هوبكنز بعد ظهر اليوم لتنظيف دعامة في القناة الصفراوية كان تم تثبيتها في آب/أغسطس الماضي،" وأوضح البيان أنها بحالة جيدة وأنها ستظل في المستشفى عدة أيام أخرى لتلقي العلاج بالمضادات الحيوية عن طريق الوريد.

وفي شهر مايو الماضي، خضعت جينسبورج للعلاج من حالة حميدة في المرارة بنفس المستشفى.

وصارت الحالة الصحية للقاضية، التي كان عينها في المنصب الرئيس الديمقراطي الأسبق بيل كلينتون، محل اهتمام كبير في الولايات المتحدة، حيث إن من شأن تقاعدها، أو وفاتها، أن يمنح الرئيس الجمهوري الحالي دونالد ترامب فرصة اختيار قاض آخر ليخلفها.

والقاضية جينسبورج معروفة بمعارضتها الليبرالية القوية في المحكمة العليا والتي أصبحت محافظة على نحو متزايد. وقام الرئيس ترامب بتعيين قاضيين في المحكمة العليا منذ وصوله إلى البيت الأبيض.