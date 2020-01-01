قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن موقف مصر الحالي بشأن أزمة فيروس كورونا المستجد أفضل بكثير مقارنة بالشهر الماضي، مشيرًا إلى انخفاض أعداد الإصابات وحدتها، فضلا عن انخفاض حدة المرض نفسه.



وأضاف «تاج الدين» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر فضائية «الأولى»، مساء الثلاثاء، أن ضغط أزمة كورونا الشديد على القطاع الصحي انخفض، مستطردًا: «هناك سيطرة على الموقف، لكن مازال هناك مرض وفيروس، وتسجيل حالات إصابة».



وجدد التشديد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية والتزام استخدام المطهرات والحرص على التباعد الاجتماعي والنظافة الشخصية وارتداء الكمامات، لافتًا إلى أنه رغم عودة الفتح التدريجي في الدولة، فإن هناك التزام بالإجراءات الاحترازية في الأماكن العامة.



وأشار إلى أن التزام أغلب المواطنين بالإجراءات الاحترازية أدى إلى الوضع المستقر الذي تشهده الحالة الصحية المتعلقة بالفيروس المستجد خلال الفترة الحالية.



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن تسجيل 929 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، و73 حالة وفاة؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 83 ألفًا و930.



وأوضحت الوزارة أن عدد حالات الشفاء من الفيروس ارتفعت لتصبح 25 ألفًا و144.

